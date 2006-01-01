Kunci Coin (KUNCI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kunci Coin (KUNCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kunci Coin (KUNCI) Informacije Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Službena web stranica: https://kuncicoin.com/ Bijela knjiga: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Kupi KUNCI odmah!

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kunci Coin (KUNCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.40K $ 1.40K $ 1.40K Ukupna količina: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Količina u optjecaju: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 721.78K $ 721.78K $ 721.78K Povijesni maksimum: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018044 $ 0.00018044 $ 0.00018044 Saznajte više o cijeni Kunci Coin (KUNCI)

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kunci Coin (KUNCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KUNCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KUNCI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KUNCI tokena, istražite KUNCI cijenu tokena uživo!

