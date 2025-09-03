Kunci Coin (KUNCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.932116$ 0.932116 $ 0.932116 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +8.46% Promjena cijene (7D) +36.21% Promjena cijene (7D) +36.21%

Kunci Coin (KUNCI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUNCItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUNCI je $ 0.932116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUNCI se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +8.46% u posljednjih 24 sata i +36.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kunci Coin (KUNCI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 892.81K$ 892.81K $ 892.81K Količina u optjecaju 7.77M 7.77M 7.77M Ukupna količina 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kunci Coin je $ 1.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUNCI je 7.77M, s ukupnom količinom od 3999999998.28341. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 892.81K.