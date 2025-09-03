Više o KUNCI

KUNCI Informacije o cijeni

KUNCI Bijela knjiga

KUNCI Službena web stranica

KUNCI Tokenomija

KUNCI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kunci Coin Logotip

Kunci Coin Cijena (KUNCI)

Neuvršten

1 KUNCI u USD cijena uživo:

$0.0002232
$0.0002232$0.0002232
+8.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kunci Coin (KUNCI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:30:36 (UTC+8)

Kunci Coin (KUNCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.932116
$ 0.932116$ 0.932116

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+8.46%

+36.21%

+36.21%

Kunci Coin (KUNCI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUNCItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUNCI je $ 0.932116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUNCI se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +8.46% u posljednjih 24 sata i +36.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kunci Coin (KUNCI)

$ 1.73K
$ 1.73K$ 1.73K

--
----

$ 892.81K
$ 892.81K$ 892.81K

7.77M
7.77M 7.77M

3,999,999,998.28341
3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kunci Coin je $ 1.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUNCI je 7.77M, s ukupnom količinom od 3999999998.28341. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 892.81K.

Kunci Coin (KUNCI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kunci Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kunci Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kunci Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kunci Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+8.46%
30 dana$ 0+22.67%
60 dana$ 0+20.02%
90 dana$ 0--

Što je Kunci Coin (KUNCI)

Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kunci Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kunci Coin (KUNCI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kunci Coin (KUNCI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kunci Coin.

Provjerite Kunci Coin predviđanje cijene sada!

KUNCI u lokalnim valutama

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kunci Coin (KUNCI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KUNCI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kunci Coin (KUNCI)

Koliko Kunci Coin (KUNCI) vrijedi danas?
Cijena KUNCI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KUNCI u USD?
Trenutačna cijena KUNCI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kunci Coin?
Tržišna kapitalizacija za KUNCI je $ 1.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KUNCI?
Količina u optjecaju za KUNCI je 7.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KUNCI?
KUNCI je postigao ATH cijenu od 0.932116 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KUNCI?
KUNCI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KUNCI?
24-satni obujam trgovanja za KUNCI je -- USD.
Hoće li KUNCI još narasti ove godine?
KUNCI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KUNCI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:30:36 (UTC+8)

Kunci Coin (KUNCI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.