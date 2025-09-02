Kuma World (KUMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.20% Promjena cijene (1D) +1.16% Promjena cijene (7D) -8.03% Promjena cijene (7D) -8.03%

Kuma World (KUMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUMA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUMA se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +1.16% u posljednjih 24 sata i -8.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kuma World (KUMA)

Tržišna kapitalizacija $ 225.88K$ 225.88K $ 225.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 328.32K$ 328.32K $ 328.32K Količina u optjecaju 687.98B 687.98B 687.98B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kuma World je $ 225.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUMA je 687.98B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 328.32K.