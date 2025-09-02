Više o KUMA

Kuma World Logotip

Kuma World Cijena (KUMA)

Neuvršten

1 KUMA u USD cijena uživo:

--
----
+1.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Kuma World (KUMA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:46:23 (UTC+8)

Kuma World (KUMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.20%

+1.16%

-8.03%

-8.03%

Kuma World (KUMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUMA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUMA se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +1.16% u posljednjih 24 sata i -8.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kuma World (KUMA)

$ 225.88K
$ 225.88K$ 225.88K

--
----

$ 328.32K
$ 328.32K$ 328.32K

687.98B
687.98B 687.98B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kuma World je $ 225.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUMA je 687.98B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 328.32K.

Kuma World (KUMA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kuma World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kuma World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kuma World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kuma World u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.16%
30 dana$ 0+27.08%
60 dana$ 0+49.19%
90 dana$ 0--

Što je Kuma World (KUMA)

Kuma World celebrates cultural diversity and digital creativity by encouraging users to showcase their unique perspectives from different locations through photos, artwork, or videos. The project aims to create a global mosaic of experiences, fostering collective exploration and a vibrant community centered on discovery and creativity using custom AI Agent. AI Agent will help community to learn more about the project with the dedicated support using the AI.

Kuma World Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kuma World (KUMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kuma World (KUMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kuma World.

Provjerite Kuma World predviđanje cijene sada!

Kuma World (KUMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kuma World (KUMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KUMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kuma World (KUMA)

Koliko Kuma World (KUMA) vrijedi danas?
Cijena KUMA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KUMA u USD?
Trenutačna cijena KUMA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kuma World?
Tržišna kapitalizacija za KUMA je $ 225.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KUMA?
Količina u optjecaju za KUMA je 687.98B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KUMA?
KUMA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KUMA?
KUMA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KUMA?
24-satni obujam trgovanja za KUMA je -- USD.
Hoće li KUMA još narasti ove godine?
KUMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KUMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:46:23 (UTC+8)

