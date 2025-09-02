Kuma Inu (KUMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.78% Promjena cijene (1D) -1.20% Promjena cijene (7D) -12.62% Promjena cijene (7D) -12.62%

Kuma Inu (KUMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUMA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUMA se promijenio za -1.78% u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -12.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kuma Inu (KUMA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Količina u optjecaju 398.74T 398.74T 398.74T Ukupna količina 491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kuma Inu je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUMA je 398.74T, s ukupnom količinom od 491490111925534.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.