Više o KULU

KULU Informacije o cijeni

KULU Službena web stranica

KULU Tokenomija

KULU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kulu the Pangolin Logotip

Kulu the Pangolin Cijena (KULU)

Neuvršten

1 KULU u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kulu the Pangolin (KULU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:11:34 (UTC+8)

Kulu the Pangolin (KULU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.70%

+11.70%

Kulu the Pangolin (KULU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KULUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KULU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KULU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kulu the Pangolin (KULU)

$ 21.08K
$ 21.08K$ 21.08K

--
----

$ 21.08K
$ 21.08K$ 21.08K

930.30M
930.30M 930.30M

930,296,362.97508
930,296,362.97508 930,296,362.97508

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kulu the Pangolin je $ 21.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KULU je 930.30M, s ukupnom količinom od 930296362.97508. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.08K.

Kulu the Pangolin (KULU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kulu the Pangolin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kulu the Pangolin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kulu the Pangolin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kulu the Pangolin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+17.25%
60 dana$ 0-13.84%
90 dana$ 0--

Što je Kulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Kulu the Pangolin (KULU)

Službena web-stranica

Kulu the Pangolin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kulu the Pangolin (KULU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kulu the Pangolin (KULU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kulu the Pangolin.

Provjerite Kulu the Pangolin predviđanje cijene sada!

KULU u lokalnim valutama

Kulu the Pangolin (KULU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kulu the Pangolin (KULU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KULU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kulu the Pangolin (KULU)

Koliko Kulu the Pangolin (KULU) vrijedi danas?
Cijena KULU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KULU u USD?
Trenutačna cijena KULU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kulu the Pangolin?
Tržišna kapitalizacija za KULU je $ 21.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KULU?
Količina u optjecaju za KULU je 930.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KULU?
KULU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KULU?
KULU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KULU?
24-satni obujam trgovanja za KULU je -- USD.
Hoće li KULU još narasti ove godine?
KULU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KULU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:11:34 (UTC+8)

Kulu the Pangolin (KULU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.