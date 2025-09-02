Kudai (KUDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.08% Promjena cijene (1D) -13.85% Promjena cijene (7D) -37.50% Promjena cijene (7D) -37.50%

Kudai (KUDAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUDAI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUDAI se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, -13.85% u posljednjih 24 sata i -37.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kudai (KUDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kudai je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUDAI je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.