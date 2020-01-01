KUB Coin (KUB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u KUB Coin (KUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
KUB Coin (KUB) Informacije

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

Službena web stranica:
https://kubchain.com/
Bijela knjiga:
https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf

KUB Coin (KUB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KUB Coin (KUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 136.44M
$ 136.44M$ 136.44M
Ukupna količina:
$ 110.00M
$ 110.00M$ 110.00M
Količina u optjecaju:
$ 88.85M
$ 88.85M$ 88.85M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 168.92M
$ 168.92M$ 168.92M
Povijesni maksimum:
$ 17.24
$ 17.24$ 17.24
Povijesni minimum:
$ 0.381968
$ 0.381968$ 0.381968
Trenutna cijena:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

KUB Coin (KUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike KUB Coin (KUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KUB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KUB tokena, istražite KUB cijenu tokena uživo!

KUB Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KUB? Naša KUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

