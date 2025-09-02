Više o KUB

KUB Informacije o cijeni

KUB Bijela knjiga

KUB Službena web stranica

KUB Tokenomija

KUB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

KUB Coin Logotip

KUB Coin Cijena (KUB)

Neuvršten

1 KUB u USD cijena uživo:

$1.55
$1.55$1.55
+6.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KUB Coin (KUB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:23:54 (UTC+8)

KUB Coin (KUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24-satna najniža cijena
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
24-satna najviša cijena

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 17.24
$ 17.24$ 17.24

$ 0.381968
$ 0.381968$ 0.381968

-0.20%

+5.94%

+5.84%

+5.84%

KUB Coin (KUB) cijena u stvarnom vremenu je $1.55. Tijekom protekla 24 sata, KUBtrgovalo je između najniže cijene $ 1.46 i najviše cijene $ 1.6, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUB je $ 17.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.381968.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUB se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +5.94% u posljednjih 24 sata i +5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KUB Coin (KUB)

$ 137.40M
$ 137.40M$ 137.40M

--
----

$ 170.10M
$ 170.10M$ 170.10M

88.85M
88.85M 88.85M

110,000,000.0
110,000,000.0 110,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KUB Coin je $ 137.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUB je 88.85M, s ukupnom količinom od 110000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.10M.

KUB Coin (KUB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KUB Coin u USD iznosila je $ +0.086675.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KUB Coin u USD iznosila je $ +0.0867378450.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KUB Coin u USD iznosila je $ +0.0599625250.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KUB Coin u USD iznosila je $ +0.0773652889697467.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.086675+5.94%
30 dana$ +0.0867378450+5.60%
60 dana$ +0.0599625250+3.87%
90 dana$ +0.0773652889697467+5.25%

Što je KUB Coin (KUB)

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

KUB Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KUB Coin (KUB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KUB Coin (KUB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KUB Coin.

Provjerite KUB Coin predviđanje cijene sada!

KUB u lokalnim valutama

KUB Coin (KUB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KUB Coin (KUB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KUB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KUB Coin (KUB)

Koliko KUB Coin (KUB) vrijedi danas?
Cijena KUB uživo u USD je 1.55 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KUB u USD?
Trenutačna cijena KUB u USD je $ 1.55. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KUB Coin?
Tržišna kapitalizacija za KUB je $ 137.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KUB?
Količina u optjecaju za KUB je 88.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KUB?
KUB je postigao ATH cijenu od 17.24 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KUB?
KUB je vidio ATL cijenu od 0.381968 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KUB?
24-satni obujam trgovanja za KUB je -- USD.
Hoće li KUB još narasti ove godine?
KUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:23:54 (UTC+8)

KUB Coin (KUB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.