KUB Coin (KUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.46 24-satna najviša cijena $ 1.6 Najviša cijena ikada $ 17.24 Najniža cijena $ 0.381968 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) +5.94% Promjena cijene (7D) +5.84%

KUB Coin (KUB) cijena u stvarnom vremenu je $1.55. Tijekom protekla 24 sata, KUBtrgovalo je između najniže cijene $ 1.46 i najviše cijene $ 1.6, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUB je $ 17.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.381968.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUB se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +5.94% u posljednjih 24 sata i +5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KUB Coin (KUB)

Tržišna kapitalizacija $ 137.40M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 170.10M Količina u optjecaju 88.85M Ukupna količina 110,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KUB Coin je $ 137.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUB je 88.85M, s ukupnom količinom od 110000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.10M.