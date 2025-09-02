Krypton DAO (KRD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00839084 24-satna najviša cijena $ 0.00930893 Najviša cijena ikada $ 4.1 Najniža cijena $ 0.00822257 Promjena cijene (1H) +1.45% Promjena cijene (1D) -4.65% Promjena cijene (7D) -5.38%

Krypton DAO (KRD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00858821. Tijekom protekla 24 sata, KRDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00839084 i najviše cijene $ 0.00930893, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRD je $ 4.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00822257.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRD se promijenio za +1.45% u posljednjih sat vremena, -4.65% u posljednjih 24 sata i -5.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Krypton DAO (KRD)

Tržišna kapitalizacija $ 879.92K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.88M Količina u optjecaju 102.46M Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Krypton DAO je $ 879.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRD je 102.46M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.88M.