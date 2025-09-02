Više o KRD

Krypton DAO Cijena (KRD)

Neuvršten

1 KRD u USD cijena uživo:

$0.00858821
$0.00858821$0.00858821
-4.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Krypton DAO (KRD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:33:22 (UTC+8)

Krypton DAO (KRD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00839084
$ 0.00839084$ 0.00839084
24-satna najniža cijena
$ 0.00930893
$ 0.00930893$ 0.00930893
24-satna najviša cijena

$ 0.00839084
$ 0.00839084$ 0.00839084

$ 0.00930893
$ 0.00930893$ 0.00930893

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 0.00822257
$ 0.00822257$ 0.00822257

+1.45%

-4.65%

-5.38%

-5.38%

Krypton DAO (KRD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00858821. Tijekom protekla 24 sata, KRDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00839084 i najviše cijene $ 0.00930893, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRD je $ 4.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00822257.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRD se promijenio za +1.45% u posljednjih sat vremena, -4.65% u posljednjih 24 sata i -5.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Krypton DAO (KRD)

$ 879.92K
$ 879.92K$ 879.92K

--
----

$ 85.88M
$ 85.88M$ 85.88M

102.46M
102.46M 102.46M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Krypton DAO je $ 879.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRD je 102.46M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.88M.

Krypton DAO (KRD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Krypton DAO u USD iznosila je $ -0.00041904318276551.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Krypton DAO u USD iznosila je $ -0.0023330336.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Krypton DAO u USD iznosila je $ -0.0042932298.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Krypton DAO u USD iznosila je $ -0.029294531381106755.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00041904318276551-4.65%
30 dana$ -0.0023330336-27.16%
60 dana$ -0.0042932298-49.98%
90 dana$ -0.029294531381106755-77.32%

Što je Krypton DAO (KRD)

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

Resurs Krypton DAO (KRD)

Službena web-stranica

Krypton DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Krypton DAO (KRD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Krypton DAO (KRD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Krypton DAO.

Provjerite Krypton DAO predviđanje cijene sada!

KRD u lokalnim valutama

Krypton DAO (KRD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Krypton DAO (KRD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KRD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Krypton DAO (KRD)

Koliko Krypton DAO (KRD) vrijedi danas?
Cijena KRD uživo u USD je 0.00858821 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KRD u USD?
Trenutačna cijena KRD u USD je $ 0.00858821. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Krypton DAO?
Tržišna kapitalizacija za KRD je $ 879.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KRD?
Količina u optjecaju za KRD je 102.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KRD?
KRD je postigao ATH cijenu od 4.1 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KRD?
KRD je vidio ATL cijenu od 0.00822257 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KRD?
24-satni obujam trgovanja za KRD je -- USD.
Hoće li KRD još narasti ove godine?
KRD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KRD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Krypton DAO (KRD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

