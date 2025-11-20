Krypto Cock Cijena danas

Trenutačna cijena Krypto Cock (COCK) danas je --, s promjenom od 3.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COCK u USD je -- po COCK.

Krypto Cock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 143,727, s količinom u optjecaju od 1.00B COCK. Tijekom posljednja 24 sata, COCK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, COCK se kretao -0.72% u posljednjem satu i -18.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Krypto Cock (COCK)

Tržišna kapitalizacija $ 143.73K$ 143.73K $ 143.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 143.73K$ 143.73K $ 143.73K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Krypto Cock je $ 143.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COCK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 143.73K.