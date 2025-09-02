KRWO (KRWO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +1.95%

KRWO (KRWO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KRWOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRWO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRWO se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +1.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KRWO (KRWO)

Tržišna kapitalizacija $ 14.81K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.81K Količina u optjecaju 20.51M Ukupna količina 20,510,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KRWO je $ 14.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRWO je 20.51M, s ukupnom količinom od 20510000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.81K.