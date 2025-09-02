Više o KROAK

KROAK Informacije o cijeni

KROAK Službena web stranica

KROAK Tokenomija

KROAK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kroak on Kaspa Logotip

Kroak on Kaspa Cijena (KROAK)

Neuvršten

1 KROAK u USD cijena uživo:

$0.00051795
$0.00051795$0.00051795
-4.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kroak on Kaspa (KROAK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:07:45 (UTC+8)

Kroak on Kaspa (KROAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00371105
$ 0.00371105$ 0.00371105

$ 0
$ 0$ 0

-4.94%

-4.69%

-10.49%

-10.49%

Kroak on Kaspa (KROAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KROAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KROAK je $ 0.00371105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KROAK se promijenio za -4.94% u posljednjih sat vremena, -4.69% u posljednjih 24 sata i -10.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kroak on Kaspa (KROAK)

$ 357.21K
$ 357.21K$ 357.21K

--
----

$ 357.21K
$ 357.21K$ 357.21K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kroak on Kaspa je $ 357.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KROAK je 690.00M, s ukupnom količinom od 690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.21K.

Kroak on Kaspa (KROAK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kroak on Kaspa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kroak on Kaspa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kroak on Kaspa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kroak on Kaspa u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.69%
30 dana$ 0+8.23%
60 dana$ 0-27.84%
90 dana$ 0--

Što je Kroak on Kaspa (KROAK)

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Kroak on Kaspa (KROAK)

Službena web-stranica

Kroak on Kaspa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kroak on Kaspa (KROAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kroak on Kaspa (KROAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kroak on Kaspa.

Provjerite Kroak on Kaspa predviđanje cijene sada!

KROAK u lokalnim valutama

Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kroak on Kaspa (KROAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KROAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kroak on Kaspa (KROAK)

Koliko Kroak on Kaspa (KROAK) vrijedi danas?
Cijena KROAK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KROAK u USD?
Trenutačna cijena KROAK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kroak on Kaspa?
Tržišna kapitalizacija za KROAK je $ 357.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KROAK?
Količina u optjecaju za KROAK je 690.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KROAK?
KROAK je postigao ATH cijenu od 0.00371105 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KROAK?
KROAK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KROAK?
24-satni obujam trgovanja za KROAK je -- USD.
Hoće li KROAK još narasti ove godine?
KROAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KROAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:07:45 (UTC+8)

Kroak on Kaspa (KROAK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.