Kroak on Kaspa (KROAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00371105$ 0.00371105 $ 0.00371105 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -4.94% Promjena cijene (1D) -4.69% Promjena cijene (7D) -10.49% Promjena cijene (7D) -10.49%

Kroak on Kaspa (KROAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KROAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KROAK je $ 0.00371105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KROAK se promijenio za -4.94% u posljednjih sat vremena, -4.69% u posljednjih 24 sata i -10.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kroak on Kaspa (KROAK)

Tržišna kapitalizacija $ 357.21K$ 357.21K $ 357.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357.21K$ 357.21K $ 357.21K Količina u optjecaju 690.00M 690.00M 690.00M Ukupna količina 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kroak on Kaspa je $ 357.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KROAK je 690.00M, s ukupnom količinom od 690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.21K.