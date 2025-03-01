Krasnalcoin (KC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Krasnalcoin (KC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Krasnalcoin (KC) Informacije Polish memecoin. Through a fun form, we want to interest a wider group of potential users in blockchain technology. Our coin's name is humorous and often used ironically by financial advisors to mock crypto projects, with 'Gnomecoin' being seen as something small and without value. By embracing this name, we aim to prove them wrong in front of the entire Polish community, both enthusiasts and critics alike! Službena web stranica: https://krasnalcoin.pl/ Bijela knjiga: https://krasnalcoin.pl/wp-content/uploads/2025/03/KC-Toilet-Paper.pdf Kupi KC odmah!

Krasnalcoin (KC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Krasnalcoin (KC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 150.67K $ 150.67K $ 150.67K Ukupna količina: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M Količina u optjecaju: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 150.67K $ 150.67K $ 150.67K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015301 $ 0.00015301 $ 0.00015301 Saznajte više o cijeni Krasnalcoin (KC)

Krasnalcoin (KC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Krasnalcoin (KC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KC tokena, istražite KC cijenu tokena uživo!

