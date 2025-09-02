Krasnalcoin (KC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.69% Promjena cijene (1D) -1.46% Promjena cijene (7D) +24.29% Promjena cijene (7D) +24.29%

Krasnalcoin (KC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KC se promijenio za +2.69% u posljednjih sat vremena, -1.46% u posljednjih 24 sata i +24.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Krasnalcoin (KC)

Tržišna kapitalizacija $ 155.42K$ 155.42K $ 155.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.42K$ 155.42K $ 155.42K Količina u optjecaju 978.43M 978.43M 978.43M Ukupna količina 978,428,282.761458 978,428,282.761458 978,428,282.761458

Trenutačna tržišna kapitalizacija Krasnalcoin je $ 155.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KC je 978.43M, s ukupnom količinom od 978428282.761458. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.42K.