KRAMPUS (KRAMPUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) +1.03% Promjena cijene (7D) +2.68% Promjena cijene (7D) +2.68%

KRAMPUS (KRAMPUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KRAMPUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRAMPUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRAMPUS se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i +2.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KRAMPUS (KRAMPUS)

Tržišna kapitalizacija $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Količina u optjecaju 991.74M 991.74M 991.74M Ukupna količina 991,744,069.3966342 991,744,069.3966342 991,744,069.3966342

Trenutačna tržišna kapitalizacija KRAMPUS je $ 24.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRAMPUS je 991.74M, s ukupnom količinom od 991744069.3966342. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.09K.