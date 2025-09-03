Više o KRAMPUS

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:11:14 (UTC+8)

KRAMPUS (KRAMPUS) Informacije o cijeni (USD)

KRAMPUS (KRAMPUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KRAMPUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRAMPUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRAMPUS se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i +2.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija KRAMPUS je $ 24.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRAMPUS je 991.74M, s ukupnom količinom od 991744069.3966342. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.09K.

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KRAMPUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KRAMPUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KRAMPUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KRAMPUS u USD iznosila je $ 0.

Danas$ 0+1.03%
30 dana$ 0+5.26%
60 dana$ 0+26.77%
90 dana$ 0--

Što je KRAMPUS (KRAMPUS)

Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Koliko će KRAMPUS (KRAMPUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KRAMPUS (KRAMPUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KRAMPUS.

Provjerite KRAMPUS predviđanje cijene sada!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KRAMPUS (KRAMPUS)

Koliko KRAMPUS (KRAMPUS) vrijedi danas?
Cijena KRAMPUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KRAMPUS u USD?
Trenutačna cijena KRAMPUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KRAMPUS?
Tržišna kapitalizacija za KRAMPUS je $ 24.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KRAMPUS?
Količina u optjecaju za KRAMPUS je 991.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KRAMPUS?
KRAMPUS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KRAMPUS?
KRAMPUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KRAMPUS?
24-satni obujam trgovanja za KRAMPUS je -- USD.
Hoće li KRAMPUS još narasti ove godine?
KRAMPUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KRAMPUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:11:14 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.