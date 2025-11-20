Kraken Wrapped BTC Cijena danas

Trenutačna cijena Kraken Wrapped BTC (KBTC) danas je $ 91,757, s promjenom od 0.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KBTC u USD je $ 91,757 po KBTC.

Kraken Wrapped BTC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 169,814,377, s količinom u optjecaju od 1.85K KBTC. Tijekom posljednja 24 sata, KBTC trgovao je između $ 88,559 (niska) i $ 92,972 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 126,108, dok je rekordna najniža cijena bila $ 72,684.

U kratkoročnim performansama, KBTC se kretao -0.16% u posljednjem satu i -11.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 169.81M$ 169.81M $ 169.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 169.81M$ 169.81M $ 169.81M Količina u optjecaju 1.85K 1.85K 1.85K Ukupna količina 1,850.0 1,850.0 1,850.0

