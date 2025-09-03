Kozue (KOZUE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00427184$ 0.00427184 $ 0.00427184 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.42% Promjena cijene (7D) -5.42%

Kozue (KOZUE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOZUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOZUE je $ 0.00427184, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOZUE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kozue (KOZUE)

Tržišna kapitalizacija $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K Količina u optjecaju 200.00M 200.00M 200.00M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kozue je $ 12.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOZUE je 200.00M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.26K.