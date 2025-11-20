Koyo Cijena danas

Trenutačna cijena Koyo (KOY) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KOY u USD je -- po KOY.

Koyo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 114,346, s količinom u optjecaju od 527.10M KOY. Tijekom posljednja 24 sata, KOY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02352792, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KOY se kretao -- u posljednjem satu i -21.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Koyo (KOY)

Tržišna kapitalizacija $ 114.35K$ 114.35K $ 114.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 122.03K$ 122.03K $ 122.03K Količina u optjecaju 527.10M 527.10M 527.10M Ukupna količina 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

