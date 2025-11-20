Kovu Cijena danas

Trenutačna cijena Kovu ($KOVU) danas je $ 0.00000508, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $KOVU u USD je $ 0.00000508 po $KOVU.

Kovu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,084.55, s količinom u optjecaju od 999.92M $KOVU. Tijekom posljednja 24 sata, $KOVU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00068214, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000483.

U kratkoročnim performansama, $KOVU se kretao -- u posljednjem satu i -7.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kovu ($KOVU)

Tržišna kapitalizacija $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,919,234.791833 999,919,234.791833 999,919,234.791833

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kovu je $ 5.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KOVU je 999.92M, s ukupnom količinom od 999919234.791833. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.08K.