Kovin Segnocchi Logotip

Kovin Segnocchi Cijena (KOVIN)

Neuvršten

1 KOVIN u USD cijena uživo:

--
----
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kovin Segnocchi (KOVIN)
Kovin Segnocchi (KOVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

+0.40%

+0.55%

+0.55%

Kovin Segnocchi (KOVIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOVIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOVIN se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i +0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kovin Segnocchi (KOVIN)

$ 45.34K
$ 45.34K$ 45.34K

--
----

$ 45.34K
$ 45.34K$ 45.34K

69.42B
69.42B 69.42B

69,420,000,000.0
69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kovin Segnocchi je $ 45.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOVIN je 69.42B, s ukupnom količinom od 69420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.34K.

Kovin Segnocchi (KOVIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kovin Segnocchi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kovin Segnocchi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kovin Segnocchi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kovin Segnocchi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.40%
30 dana$ 0+1.08%
60 dana$ 0-14.65%
90 dana$ 0--

Što je Kovin Segnocchi (KOVIN)

Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024.

Resurs Kovin Segnocchi (KOVIN)

Službena web-stranica

Kovin Segnocchi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kovin Segnocchi (KOVIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kovin Segnocchi (KOVIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kovin Segnocchi.

Provjerite Kovin Segnocchi predviđanje cijene sada!

KOVIN u lokalnim valutama

Kovin Segnocchi (KOVIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kovin Segnocchi (KOVIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOVIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kovin Segnocchi (KOVIN)

Koliko Kovin Segnocchi (KOVIN) vrijedi danas?
Cijena KOVIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOVIN u USD?
Trenutačna cijena KOVIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kovin Segnocchi?
Tržišna kapitalizacija za KOVIN je $ 45.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOVIN?
Količina u optjecaju za KOVIN je 69.42B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOVIN?
KOVIN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOVIN?
KOVIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOVIN?
24-satni obujam trgovanja za KOVIN je -- USD.
Hoće li KOVIN još narasti ove godine?
KOVIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOVIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.