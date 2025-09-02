Koto (KOTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02250822 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.40% Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) -6.31%

Koto (KOTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOTO je $ 0.02250822, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOTO se promijenio za -1.40% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -6.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Koto (KOTO)

Tržišna kapitalizacija $ 432.69K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 432.69K Količina u optjecaju 995.00M Ukupna količina 994,999,986.45

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koto je $ 432.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOTO je 995.00M, s ukupnom količinom od 994999986.45. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 432.69K.