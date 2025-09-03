Kotaro (KOTARO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.031421$ 0.031421 $ 0.031421 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +15.38% Promjena cijene (7D) +15.38%

Kotaro (KOTARO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOTAROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOTARO je $ 0.031421, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOTARO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +15.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kotaro (KOTARO)

Tržišna kapitalizacija $ 65.64K$ 65.64K $ 65.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.64K$ 65.64K $ 65.64K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,774,039.693823 999,774,039.693823 999,774,039.693823

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kotaro je $ 65.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOTARO je 999.77M, s ukupnom količinom od 999774039.693823. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.64K.