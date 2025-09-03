Više o KORO

KORO Informacije o cijeni

KORO Službena web stranica

KORO Tokenomija

KORO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Koro Go Logotip

Koro Go Cijena (KORO)

Neuvršten

1 KORO u USD cijena uživo:

$0.00023531
$0.00023531$0.00023531
-2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Koro Go (KORO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:18:25 (UTC+8)

Koro Go (KORO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323435
$ 0.00323435$ 0.00323435

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

-2.39%

-17.15%

-17.15%

Koro Go (KORO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KORO je $ 0.00323435, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KORO se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -2.39% u posljednjih 24 sata i -17.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Koro Go (KORO)

$ 23.53K
$ 23.53K$ 23.53K

--
----

$ 23.53K
$ 23.53K$ 23.53K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koro Go je $ 23.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KORO je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.53K.

Koro Go (KORO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Koro Go u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Koro Go u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Koro Go u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Koro Go u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.39%
30 dana$ 0+186.72%
60 dana$ 0+93.25%
90 dana$ 0--

Što je Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Koro Go (KORO)

Službena web-stranica

Koro Go Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Koro Go (KORO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Koro Go (KORO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Koro Go.

Provjerite Koro Go predviđanje cijene sada!

KORO u lokalnim valutama

Koro Go (KORO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Koro Go (KORO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KORO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Koro Go (KORO)

Koliko Koro Go (KORO) vrijedi danas?
Cijena KORO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KORO u USD?
Trenutačna cijena KORO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Koro Go?
Tržišna kapitalizacija za KORO je $ 23.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KORO?
Količina u optjecaju za KORO je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KORO?
KORO je postigao ATH cijenu od 0.00323435 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KORO?
KORO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KORO?
24-satni obujam trgovanja za KORO je -- USD.
Hoće li KORO još narasti ove godine?
KORO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KORO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:18:25 (UTC+8)

Koro Go (KORO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.