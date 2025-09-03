KOOKY (KOOKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.92% Promjena cijene (7D) +8.92%

KOOKY (KOOKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOOKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOOKY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOOKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOOKY (KOOKY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,955,161.0 999,955,161.0 999,955,161.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOOKY je $ 8.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOOKY je 999.96M, s ukupnom količinom od 999955161.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.05K.