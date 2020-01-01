Kontos (KOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kontos (KOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kontos (KOS) Informacije Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. Službena web stranica: https://www.kontos.io Kupi KOS odmah!

Kontos (KOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kontos (KOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 262.59K $ 262.59K $ 262.59K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 190.13M $ 190.13M $ 190.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Povijesni maksimum: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Povijesni minimum: $ 0.00111339 $ 0.00111339 $ 0.00111339 Trenutna cijena: $ 0.0013811 $ 0.0013811 $ 0.0013811 Saznajte više o cijeni Kontos (KOS)

Kontos (KOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kontos (KOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KOS tokena, istražite KOS cijenu tokena uživo!

KOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KOS? Naša KOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KOS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!