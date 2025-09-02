Kontos (KOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0013799 $ 0.0013799 $ 0.0013799 24-satna najniža cijena $ 0.00144006 $ 0.00144006 $ 0.00144006 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0013799$ 0.0013799 $ 0.0013799 24-satna najviša cijena $ 0.00144006$ 0.00144006 $ 0.00144006 Najviša cijena ikada $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Najniža cijena $ 0.00111339$ 0.00111339 $ 0.00111339 Promjena cijene (1H) +2.83% Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.38% Promjena cijene (7D) -1.38%

Kontos (KOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00142003. Tijekom protekla 24 sata, KOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0013799 i najviše cijene $ 0.00144006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOS je $ 1.025, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00111339.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOS se promijenio za +2.83% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kontos (KOS)

Tržišna kapitalizacija $ 269.91K$ 269.91K $ 269.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Količina u optjecaju 190.07M 190.07M 190.07M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kontos je $ 269.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOS je 190.07M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.42M.