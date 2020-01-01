Konomi Network (KONO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Konomi Network (KONO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Konomi Network (KONO) Informacije Službena web stranica: https://www.konomi.network/ Kupi KONO odmah!

Konomi Network (KONO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Konomi Network (KONO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.11K $ 41.11K $ 41.11K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 36.69M $ 36.69M $ 36.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 112.05K $ 112.05K $ 112.05K Povijesni maksimum: $ 7.03 $ 7.03 $ 7.03 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00112051 $ 0.00112051 $ 0.00112051 Saznajte više o cijeni Konomi Network (KONO)

Konomi Network (KONO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Konomi Network (KONO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KONO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KONO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KONO tokena, istražite KONO cijenu tokena uživo!

KONO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KONO? Naša KONO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KONO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!