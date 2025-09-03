Više o KONO

Konomi Network Logotip

Konomi Network Cijena (KONO)

Neuvršten

1 KONO u USD cijena uživo:

$0.00112089
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Konomi Network (KONO)
Konomi Network (KONO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0

$ 0

$ 7.03

$ 0

--

--

-5.10%

-5.10%

Konomi Network (KONO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00112089. Tijekom protekla 24 sata, KONOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KONO je $ 7.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KONO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Konomi Network (KONO)

$ 41.13K

--
--

$ 112.09K

36.69M

100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Konomi Network je $ 41.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KONO je 36.69M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.09K.

Konomi Network (KONO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Konomi Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Konomi Network u USD iznosila je $ +0.0001661886.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Konomi Network u USD iznosila je $ +0.0008000324.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Konomi Network u USD iznosila je $ -0.0006878252195166317.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0001661886+14.83%
60 dana$ +0.0008000324+71.37%
90 dana$ -0.0006878252195166317-38.02%

Što je Konomi Network (KONO)

Resurs Konomi Network (KONO)

Službena web-stranica

Konomi Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Konomi Network (KONO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Konomi Network (KONO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Konomi Network.

Provjerite Konomi Network predviđanje cijene sada!

KONO u lokalnim valutama

Konomi Network (KONO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Konomi Network (KONO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KONO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Konomi Network (KONO)

Koliko Konomi Network (KONO) vrijedi danas?
Cijena KONO uživo u USD je 0.00112089 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KONO u USD?
Trenutačna cijena KONO u USD je $ 0.00112089. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Konomi Network?
Tržišna kapitalizacija za KONO je $ 41.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KONO?
Količina u optjecaju za KONO je 36.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KONO?
KONO je postigao ATH cijenu od 7.03 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KONO?
KONO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KONO?
24-satni obujam trgovanja za KONO je -- USD.
Hoće li KONO još narasti ove godine?
KONO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KONO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Konomi Network (KONO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

