Konomi Network (KONO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 7.03$ 7.03 $ 7.03 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.10% Promjena cijene (7D) -5.10%

Konomi Network (KONO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00112089. Tijekom protekla 24 sata, KONOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KONO je $ 7.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KONO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Konomi Network (KONO)

Tržišna kapitalizacija $ 41.13K$ 41.13K $ 41.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 112.09K$ 112.09K $ 112.09K Količina u optjecaju 36.69M 36.69M 36.69M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Konomi Network je $ 41.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KONO je 36.69M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.09K.