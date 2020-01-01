KONET (KONET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KONET (KONET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KONET (KONET) Informacije KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors. Službena web stranica: https://konetmain.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1YdnsNt77NOAgHBJ3sbZpdi1-5kBCD-ay/view Kupi KONET odmah!

KONET (KONET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KONET (KONET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 201.38M $ 201.38M $ 201.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.98M $ 14.98M $ 14.98M Povijesni maksimum: $ 0.981187 $ 0.981187 $ 0.981187 Povijesni minimum: $ 0.01259128 $ 0.01259128 $ 0.01259128 Trenutna cijena: $ 0.01498139 $ 0.01498139 $ 0.01498139 Saznajte više o cijeni KONET (KONET)

KONET (KONET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KONET (KONET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KONET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KONET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KONET tokena, istražite KONET cijenu tokena uživo!

KONET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KONET? Naša KONET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KONET predviđanje cijene tokena odmah!

