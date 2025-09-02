KONET (KONET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01521893 24-satna najniža cijena $ 0.01618945 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01521893 24-satna najviša cijena $ 0.01618945 Najviša cijena ikada $ 0.981187 Najniža cijena $ 0.01259128 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) +3.45% Promjena cijene (7D) -8.56%

KONET (KONET) cijena u stvarnom vremenu je $0.01591032. Tijekom protekla 24 sata, KONETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01521893 i najviše cijene $ 0.01618945, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KONET je $ 0.981187, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01259128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KONET se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +3.45% u posljednjih 24 sata i -8.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KONET (KONET)

Tržišna kapitalizacija $ 3.20M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.91M Količina u optjecaju 201.38M Ukupna količina 999,997,901.34

Trenutačna tržišna kapitalizacija KONET je $ 3.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KONET je 201.38M, s ukupnom količinom od 999997901.34. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.91M.