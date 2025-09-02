KONDUX (KNDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00546057 24-satna najniža cijena $ 0.0260662 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00546057 24-satna najviša cijena $ 0.0260662 Najviša cijena ikada $ 0.187098 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -7.33% Promjena cijene (7D) -9.90%

KONDUX (KNDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.02414086. Tijekom protekla 24 sata, KNDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00546057 i najviše cijene $ 0.0260662, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNDX je $ 0.187098, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNDX se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -7.33% u posljednjih 24 sata i -9.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KONDUX (KNDX)

Tržišna kapitalizacija $ 13.23M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.78M Količina u optjecaju 547.92M Ukupna količina 943,410,209.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KONDUX je $ 13.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNDX je 547.92M, s ukupnom količinom od 943410209.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.78M.