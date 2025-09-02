Konan of Kaspa (KONAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000376 $ 0.00000376 $ 0.00000376 24-satna najniža cijena $ 0.0000042 $ 0.0000042 $ 0.0000042 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000376$ 0.00000376 $ 0.00000376 24-satna najviša cijena $ 0.0000042$ 0.0000042 $ 0.0000042 Najviša cijena ikada $ 0.00003278$ 0.00003278 $ 0.00003278 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -9.57% Promjena cijene (7D) -6.67% Promjena cijene (7D) -6.67%

Konan of Kaspa (KONAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000038. Tijekom protekla 24 sata, KONANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000376 i najviše cijene $ 0.0000042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KONAN je $ 0.00003278, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KONAN se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -9.57% u posljednjih 24 sata i -6.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Konan of Kaspa (KONAN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 287.00B 287.00B 287.00B Ukupna količina 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Konan of Kaspa je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KONAN je 287.00B, s ukupnom količinom od 287000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.