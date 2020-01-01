KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KOMPETE (KOMPETE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KOMPETE (KOMPETE) Informacije KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Službena web stranica: https://kompete.game/ Bijela knjiga: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Kupi KOMPETE odmah!

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KOMPETE (KOMPETE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Ukupna količina: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Količina u optjecaju: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Povijesni maksimum: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00349168 $ 0.00349168 $ 0.00349168 Saznajte više o cijeni KOMPETE (KOMPETE)

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KOMPETE (KOMPETE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KOMPETE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KOMPETE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KOMPETE tokena, istražite KOMPETE cijenu tokena uživo!

