KOMPETE (KOMPETE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00090956 24-satna najniža cijena $ 0.00371682 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.054923 Najniža cijena $ 0.00090956 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -1.48% Promjena cijene (7D) -5.72%

KOMPETE (KOMPETE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00363083. Tijekom protekla 24 sata, KOMPETEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00090956 i najviše cijene $ 0.00371682, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOMPETE je $ 0.054923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00090956.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOMPETE se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -1.48% u posljednjih 24 sata i -5.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOMPETE (KOMPETE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.45M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.09M Količina u optjecaju 676.14M Ukupna količina 850,524,987.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOMPETE je $ 2.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOMPETE je 676.14M, s ukupnom količinom od 850524987.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.09M.