KOMPETE Cijena (KOMPETE)

Neuvršten

1 KOMPETE u USD cijena uživo:

$0.00363083
$0.00363083$0.00363083
-1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena KOMPETE (KOMPETE)
KOMPETE (KOMPETE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00090956
$ 0.00090956$ 0.00090956
24-satna najniža cijena
$ 0.00371682
$ 0.00371682$ 0.00371682
24-satna najviša cijena

$ 0.00090956
$ 0.00090956$ 0.00090956

$ 0.00371682
$ 0.00371682$ 0.00371682

$ 0.054923
$ 0.054923$ 0.054923

$ 0.00090956
$ 0.00090956$ 0.00090956

-0.29%

-1.48%

-5.72%

-5.72%

KOMPETE (KOMPETE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00363083. Tijekom protekla 24 sata, KOMPETEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00090956 i najviše cijene $ 0.00371682, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOMPETE je $ 0.054923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00090956.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOMPETE se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -1.48% u posljednjih 24 sata i -5.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOMPETE (KOMPETE)

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

676.14M
676.14M 676.14M

850,524,987.0
850,524,987.0 850,524,987.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOMPETE je $ 2.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOMPETE je 676.14M, s ukupnom količinom od 850524987.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.09M.

KOMPETE (KOMPETE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KOMPETE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KOMPETE u USD iznosila je $ -0.0000208758.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KOMPETE u USD iznosila je $ +0.0003152250.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KOMPETE u USD iznosila je $ -0.002540676966931745.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.48%
30 dana$ -0.0000208758-0.57%
60 dana$ +0.0003152250+8.68%
90 dana$ -0.002540676966931745-41.16%

Što je KOMPETE (KOMPETE)

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

KOMPETE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KOMPETE (KOMPETE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KOMPETE (KOMPETE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KOMPETE.

Provjerite KOMPETE predviđanje cijene sada!

KOMPETE u lokalnim valutama

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KOMPETE (KOMPETE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOMPETE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KOMPETE (KOMPETE)

Koliko KOMPETE (KOMPETE) vrijedi danas?
Cijena KOMPETE uživo u USD je 0.00363083 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOMPETE u USD?
Trenutačna cijena KOMPETE u USD je $ 0.00363083. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KOMPETE?
Tržišna kapitalizacija za KOMPETE je $ 2.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOMPETE?
Količina u optjecaju za KOMPETE je 676.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOMPETE?
KOMPETE je postigao ATH cijenu od 0.054923 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOMPETE?
KOMPETE je vidio ATL cijenu od 0.00090956 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOMPETE?
24-satni obujam trgovanja za KOMPETE je -- USD.
Hoće li KOMPETE još narasti ove godine?
KOMPETE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOMPETE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.