Kolwaii by Virtuals (VIBES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02029524$ 0.02029524 $ 0.02029524 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -9.23% Promjena cijene (7D) -18.61% Promjena cijene (7D) -18.61%

Kolwaii by Virtuals (VIBES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIBEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIBES je $ 0.02029524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIBES se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -9.23% u posljednjih 24 sata i -18.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Tržišna kapitalizacija $ 445.73K$ 445.73K $ 445.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 445.73K$ 445.73K $ 445.73K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kolwaii by Virtuals je $ 445.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIBES je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 445.73K.