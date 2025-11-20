KOLS Cijena danas

Trenutačna cijena KOLS (KOLS) danas je $ 0.00016283, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KOLS u USD je $ 0.00016283 po KOLS.

KOLS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 162,828, s količinom u optjecaju od 999.99M KOLS. Tijekom posljednja 24 sata, KOLS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00095304, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00015162.

U kratkoročnim performansama, KOLS se kretao -- u posljednjem satu i -9.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KOLS (KOLS)

Tržišna kapitalizacija $ 162.83K$ 162.83K $ 162.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 162.83K$ 162.83K $ 162.83K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,990,551.010629 999,990,551.010629 999,990,551.010629

