KOLANA (KOLANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00134236$ 0.00134236 $ 0.00134236 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

KOLANA (KOLANA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOLANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOLANA je $ 0.00134236, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOLANA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOLANA (KOLANA)

Tržišna kapitalizacija $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Količina u optjecaju 749.90M 749.90M 749.90M Ukupna količina 749,899,990.0 749,899,990.0 749,899,990.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOLANA je $ 9.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOLANA je 749.90M, s ukupnom količinom od 749899990.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.03K.