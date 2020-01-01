Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Koku The Shikoku ($KOKU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Koku The Shikoku ($KOKU) Informacije Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Službena web stranica: https://kokutheshikoku.com/ Kupi $KOKU odmah!

Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Koku The Shikoku ($KOKU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 132.88K $ 132.88K $ 132.88K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 132.88K $ 132.88K $ 132.88K Povijesni maksimum: $ 0.0114239 $ 0.0114239 $ 0.0114239 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00013288 $ 0.00013288 $ 0.00013288 Saznajte više o cijeni Koku The Shikoku ($KOKU)

Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Koku The Shikoku ($KOKU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $KOKU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $KOKU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $KOKU tokena, istražite $KOKU cijenu tokena uživo!

$KOKU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $KOKU? Naša $KOKU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $KOKU predviđanje cijene tokena odmah!

