Koku The Shikoku ($KOKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0114239 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.70% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -16.11%

Koku The Shikoku ($KOKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $KOKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $KOKU je $ 0.0114239, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $KOKU se promijenio za +0.70% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -16.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Koku The Shikoku ($KOKU)

Tržišna kapitalizacija $ 172.41K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.41K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koku The Shikoku je $ 172.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KOKU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.41K.