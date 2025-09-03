KOK (KOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00012147 $ 0.00012147 $ 0.00012147 24-satna najniža cijena $ 0.00018313 $ 0.00018313 $ 0.00018313 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00012147$ 0.00012147 $ 0.00012147 24-satna najviša cijena $ 0.00018313$ 0.00018313 $ 0.00018313 Najviša cijena ikada $ 6.83$ 6.83 $ 6.83 Najniža cijena $ 0.00007022$ 0.00007022 $ 0.00007022 Promjena cijene (1H) +49.93% Promjena cijene (1D) +49.81% Promjena cijene (7D) +48.68% Promjena cijene (7D) +48.68%

KOK (KOK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001823. Tijekom protekla 24 sata, KOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012147 i najviše cijene $ 0.00018313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOK je $ 6.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007022.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOK se promijenio za +49.93% u posljednjih sat vremena, +49.81% u posljednjih 24 sata i +48.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOK (KOK)

Tržišna kapitalizacija $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 911.50K$ 911.50K $ 911.50K Količina u optjecaju 107.33M 107.33M 107.33M Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOK je $ 19.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOK je 107.33M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 911.50K.