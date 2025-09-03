Više o KOK

KOK Logotip

KOK Cijena (KOK)

Neuvršten

1 KOK u USD cijena uživo:

mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KOK (KOK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:10:43 (UTC+8)

KOK (KOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najviša cijena

KOK (KOK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001823. Tijekom protekla 24 sata, KOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012147 i najviše cijene $ 0.00018313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOK je $ 6.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007022.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOK se promijenio za +49.93% u posljednjih sat vremena, +49.81% u posljednjih 24 sata i +48.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOK (KOK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOK je $ 19.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOK je 107.33M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 911.50K.

KOK (KOK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KOK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KOK u USD iznosila je $ +0.0000897098.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KOK u USD iznosila je $ -0.0000029156.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KOK u USD iznosila je $ -0.0000017913951333508.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+49.81%
30 dana$ +0.0000897098+49.21%
60 dana$ -0.0000029156-1.59%
90 dana$ -0.0000017913951333508-0.97%

Što je KOK (KOK)

KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs KOK (KOK)

Službena web-stranica

KOK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KOK (KOK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KOK (KOK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KOK.

Provjerite KOK predviđanje cijene sada!

KOK u lokalnim valutama

KOK (KOK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KOK (KOK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KOK (KOK)

Koliko KOK (KOK) vrijedi danas?
Cijena KOK uživo u USD je 0.0001823 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOK u USD?
Trenutačna cijena KOK u USD je $ 0.0001823. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KOK?
Tržišna kapitalizacija za KOK je $ 19.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOK?
Količina u optjecaju za KOK je 107.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOK?
KOK je postigao ATH cijenu od 6.83 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOK?
KOK je vidio ATL cijenu od 0.00007022 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOK?
24-satni obujam trgovanja za KOK je -- USD.
Hoće li KOK još narasti ove godine?
KOK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
KOK (KOK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
