Kohler (KOHLER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00339593$ 0.00339593 $ 0.00339593 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.25% Promjena cijene (1D) +3.70% Promjena cijene (7D) +9.30% Promjena cijene (7D) +9.30%

Kohler (KOHLER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOHLERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOHLER je $ 0.00339593, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOHLER se promijenio za -1.25% u posljednjih sat vremena, +3.70% u posljednjih 24 sata i +9.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kohler (KOHLER)

Tržišna kapitalizacija $ 106.77K$ 106.77K $ 106.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 106.77K$ 106.77K $ 106.77K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,981,200.0 999,981,200.0 999,981,200.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kohler je $ 106.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOHLER je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981200.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 106.77K.