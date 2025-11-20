KOHAKU Cijena danas

Trenutačna cijena KOHAKU (KOHAKU) danas je --, s promjenom od 17.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KOHAKU u USD je -- po KOHAKU.

KOHAKU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 240,655, s količinom u optjecaju od 420.69B KOHAKU. Tijekom posljednja 24 sata, KOHAKU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0000057, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KOHAKU se kretao +0.75% u posljednjem satu i +37.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KOHAKU (KOHAKU)

Tržišna kapitalizacija $ 240.66K$ 240.66K $ 240.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 240.66K$ 240.66K $ 240.66K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOHAKU je $ 240.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOHAKU je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.66K.