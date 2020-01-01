Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Kogin by Virtuals (KOGIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Kogin by Virtuals (KOGIN) Informacije

Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you!

Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.

https://app.virtuals.io/virtuals/4082

Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kogin by Virtuals (KOGIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 62.26K
$ 62.26K
Ukupna količina:
$ 902.21M
$ 902.21M
Količina u optjecaju:
$ 902.21M
$ 902.21M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 62.26K
$ 62.26K
Povijesni maksimum:
$ 0.00121356
$ 0.00121356
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Kogin by Virtuals (KOGIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KOGIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KOGIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KOGIN tokena, istražite KOGIN cijenu tokena uživo!

KOGIN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KOGIN? Naša KOGIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.