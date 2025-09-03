Više o KOGIN

Kogin by Virtuals Cijena (KOGIN)

1 KOGIN u USD cijena uživo:

-4.40%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Kogin by Virtuals (KOGIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:04:30 (UTC+8)

Kogin by Virtuals (KOGIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121356
$ 0.00121356$ 0.00121356

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-4.46%

-7.98%

-7.98%

Kogin by Virtuals (KOGIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOGINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOGIN je $ 0.00121356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOGIN se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -4.46% u posljednjih 24 sata i -7.98% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Kogin by Virtuals (KOGIN)

$ 61.87K
$ 61.87K$ 61.87K

----

$ 61.87K
$ 61.87K$ 61.87K

902.21M
902.21M 902.21M

902,212,519.8169675
902,212,519.8169675 902,212,519.8169675

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kogin by Virtuals je $ 61.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOGIN je 902.21M, s ukupnom količinom od 902212519.8169675. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.87K.

Kogin by Virtuals (KOGIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kogin by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kogin by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kogin by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kogin by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.46%
30 dana$ 0-0.54%
60 dana$ 0-25.38%
90 dana$ 0--

Što je Kogin by Virtuals (KOGIN)

Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Kogin by Virtuals (KOGIN)

Službena web-stranica

Kogin by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kogin by Virtuals (KOGIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kogin by Virtuals (KOGIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kogin by Virtuals.

Provjerite Kogin by Virtuals predviđanje cijene sada!

KOGIN u lokalnim valutama

Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kogin by Virtuals (KOGIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOGIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kogin by Virtuals (KOGIN)

Koliko Kogin by Virtuals (KOGIN) vrijedi danas?
Cijena KOGIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOGIN u USD?
Trenutačna cijena KOGIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kogin by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za KOGIN je $ 61.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOGIN?
Količina u optjecaju za KOGIN je 902.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOGIN?
KOGIN je postigao ATH cijenu od 0.00121356 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOGIN?
KOGIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOGIN?
24-satni obujam trgovanja za KOGIN je -- USD.
Hoće li KOGIN još narasti ove godine?
KOGIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOGIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:04:30 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.