KOGE (KOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 47.93 $ 47.93 $ 47.93 24-satna najniža cijena $ 48.1 $ 48.1 $ 48.1 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 47.93$ 47.93 $ 47.93 24-satna najviša cijena $ 48.1$ 48.1 $ 48.1 Najviša cijena ikada $ 76.94$ 76.94 $ 76.94 Najniža cijena $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.03%

KOGE (KOGE) cijena u stvarnom vremenu je $47.99. Tijekom protekla 24 sata, KOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 47.93 i najviše cijene $ 48.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOGE je $ 76.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.19.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOGE se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOGE (KOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 162.23M$ 162.23M $ 162.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 162.23M$ 162.23M $ 162.23M Količina u optjecaju 3.38M 3.38M 3.38M Ukupna količina 3,379,999.52 3,379,999.52 3,379,999.52

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOGE je $ 162.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOGE je 3.38M, s ukupnom količinom od 3379999.52. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.23M.