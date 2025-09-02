Kofi Aptos (KAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.12 $ 4.12 $ 4.12 24-satna najniža cijena $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.12$ 4.12 $ 4.12 24-satna najviša cijena $ 4.45$ 4.45 $ 4.45 Najviša cijena ikada $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Najniža cijena $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -1.49% Promjena cijene (7D) -1.25% Promjena cijene (7D) -1.25%

Kofi Aptos (KAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.27. Tijekom protekla 24 sata, KAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.12 i najviše cijene $ 4.45, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAPT je $ 5.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.77.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAPT se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i -1.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kofi Aptos (KAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 28.13M$ 28.13M $ 28.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.13M$ 28.13M $ 28.13M Količina u optjecaju 6.59M 6.59M 6.59M Ukupna količina 6,586,916.58156099 6,586,916.58156099 6,586,916.58156099

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kofi Aptos je $ 28.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAPT je 6.59M, s ukupnom količinom od 6586916.58156099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.13M.