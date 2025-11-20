Kobe the Shiba Inu Cijena danas

Trenutačna cijena Kobe the Shiba Inu (KOBE) danas je $ 0.00006636, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KOBE u USD je $ 0.00006636 po KOBE.

Kobe the Shiba Inu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,635.69, s količinom u optjecaju od 100.00M KOBE. Tijekom posljednja 24 sata, KOBE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.206835, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002782.

U kratkoročnim performansama, KOBE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

