KOBAN (KOBAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00184123 $ 0.00184123 $ 0.00184123 24-satna najniža cijena $ 0.00273984 $ 0.00273984 $ 0.00273984 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00184123$ 0.00184123 $ 0.00184123 24-satna najviša cijena $ 0.00273984$ 0.00273984 $ 0.00273984 Najviša cijena ikada $ 0.02602948$ 0.02602948 $ 0.02602948 Najniža cijena $ 0.00156869$ 0.00156869 $ 0.00156869 Promjena cijene (1H) -6.67% Promjena cijene (1D) +20.12% Promjena cijene (7D) -1.94% Promjena cijene (7D) -1.94%

KOBAN (KOBAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00226259. Tijekom protekla 24 sata, KOBANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00184123 i najviše cijene $ 0.00273984, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOBAN je $ 0.02602948, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00156869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOBAN se promijenio za -6.67% u posljednjih sat vremena, +20.12% u posljednjih 24 sata i -1.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOBAN (KOBAN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M Količina u optjecaju 664.19M 664.19M 664.19M Ukupna količina 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOBAN je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOBAN je 664.19M, s ukupnom količinom od 2500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.66M.