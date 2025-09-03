KOBA (KOBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.76%
Promjena cijene (1D) +1.77%
Promjena cijene (7D) -1.48%

KOBA (KOBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOBA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOBA se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +1.77% u posljednjih 24 sata i -1.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOBA (KOBA)

Tržišna kapitalizacija $ 86.78K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.78K
Količina u optjecaju 28.70B
Ukupna količina 28,700,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOBA je $ 86.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOBA je 28.70B, s ukupnom količinom od 28700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.78K.