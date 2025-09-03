Više o KOBA

KOBA Logotip

KOBA Cijena (KOBA)

Neuvršten

1 KOBA u USD cijena uživo:

--
----
+1.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KOBA (KOBA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:04:16 (UTC+8)

KOBA (KOBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

+1.77%

-1.48%

-1.48%

KOBA (KOBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOBA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOBA se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +1.77% u posljednjih 24 sata i -1.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOBA (KOBA)

$ 86.78K
$ 86.78K$ 86.78K

--
----

$ 86.78K
$ 86.78K$ 86.78K

28.70B
28.70B 28.70B

28,700,000,000.0
28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOBA je $ 86.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOBA je 28.70B, s ukupnom količinom od 28700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.78K.

KOBA (KOBA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KOBA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KOBA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KOBA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KOBA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.77%
30 dana$ 0-2.32%
60 dana$ 0-19.70%
90 dana$ 0--

Što je KOBA (KOBA)

Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."

Resurs KOBA (KOBA)

Službena web-stranica

KOBA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KOBA (KOBA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KOBA (KOBA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KOBA.

Provjerite KOBA predviđanje cijene sada!

KOBA u lokalnim valutama

KOBA (KOBA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KOBA (KOBA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOBA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KOBA (KOBA)

Koliko KOBA (KOBA) vrijedi danas?
Cijena KOBA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOBA u USD?
Trenutačna cijena KOBA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KOBA?
Tržišna kapitalizacija za KOBA je $ 86.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOBA?
Količina u optjecaju za KOBA je 28.70B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOBA?
KOBA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOBA?
KOBA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOBA?
24-satni obujam trgovanja za KOBA je -- USD.
Hoće li KOBA još narasti ove godine?
KOBA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOBA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:04:16 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

