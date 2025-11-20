Koala Cijena danas

Trenutačna cijena Koala (KOALA) danas je $ 0.00004055, s promjenom od 0.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KOALA u USD je $ 0.00004055 po KOALA.

Koala trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 37,470, s količinom u optjecaju od 924.17M KOALA. Tijekom posljednja 24 sata, KOALA trgovao je između $ 0.00004054 (niska) i $ 0.00004088 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00089026, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004054.

U kratkoročnim performansama, KOALA se kretao +0.01% u posljednjem satu i -2.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Koala (KOALA)

Tržišna kapitalizacija $ 37.47K$ 37.47K $ 37.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Količina u optjecaju 924.17M 924.17M 924.17M Ukupna količina 999,169,931.636846 999,169,931.636846 999,169,931.636846

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koala je $ 37.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOALA je 924.17M, s ukupnom količinom od 999169931.636846. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.51K.